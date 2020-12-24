Белоруссия подготовила ответ на санкции со стороны США - МИД

Белоруссия намерена ввести в действие ответные меры на санкции со стороны США, говорится в четверг в заявлении пресс-службы МИД Белоруссии.
"Инструмент санкций - заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем, ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие", - говорится в заявлении.
В МИД назвали "указанное решение эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел". "Действия американских партнеров идут вразрез с ранее провозглашенной ими же политики вовлечения Беларуси во взаимодействие и никоим образом не направлены на поддержку независимости нашей страны", - считают в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
"Беларусь всегда исходила из важности поддержания нормальных, взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении. Движение к таким отношениям невозможно без отказа Соединенных Штатов от политики санкционного пресса", - говорится в заявлении.
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