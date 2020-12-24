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ТЭК 24.12.2020 19:35

Нефть сократила потери на новостях о сделке Лондона и Брюсселя, Brent - $51,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сократили потери в ходе торгов в четверг после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в четверг составляет $51,19 за баррель, что на $0,05 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,06 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов.

Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.

В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".

"Если последствия сделки по Brexit приведут к значительному снижению курса доллара, это окажет поддержку нефтяным ценам", - считает аналитик Third Bridge Питер Макнелли, которого цитирует Barrons.

Тем временем в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]