Нефть сократила потери на новостях о сделке Лондона и Брюсселя, Brent - $51,19 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сократили потери в ходе торгов в четверг после того, как стало известно, что Великобритания и ЕС согласовали будущее своих отношений после Brexit.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в четверг составляет $51,19 за баррель, что на $0,05 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,06 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов.
Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами, заявляет Даунинг-стрит.
В документе подчеркивается, что Лондон и Брюссель "подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах".
"Если последствия сделки по Brexit приведут к значительному снижению курса доллара, это окажет поддержку нефтяным ценам", - считает аналитик Third Bridge Питер Макнелли, которого цитирует Barrons.
Тем временем в Великобритании обнаружен еще один новый штамм коронавируса COVID-19, который был занесен в страну из ЮАР, заявил в среду британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что, по информации британского здравоохранения, новый штамм вируса, обнаруженный на юго-востоке Англии еще в сентябре, на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19. Однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.
Китай решил приостановить авиасообщение с Великобританией из-за нового "британского" штамма коронавируса, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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