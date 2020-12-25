Аркадий Абрамович купил несколько нефтяных компаний с лицензиями в Саратовской области

ООО "Сигма Энерджи" сына Романа Абрамовича Аркадия Абрамовича стало владельцем нескольких нефтекомпаний с лицензиями в Саратовской области.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", было выкуплено 100% в компаниях ООО "Армавира", ООО "Энгельс-нафта", ООО "Саратовгеонефть" и ООО "Нефтепоиск".
Ранее эти активы находились на балансе кипрской Ring Oil Holding & Trading ltd Леонида Шнайдермана и управлялись его УК "Корсарнефть".
Приобретенные структуры владеют лицензиями на углеводородные участки в Саратовской области, такие, как Тимонинский, Таволожский, Березовский ("Артамира"), Больше-Чалыклинские участки, Наумовское месторождение ("Нефтепоиск"), Заволжский ("Саратовгеонефть"), Пугачёвский-5 ("Энгельс-нафта").
Аркадию Абрамовичу принадлежит компания Zoltav (его первый нефтедобывающий актив), которая владеет нефте- и газодобывающими активами в ХМАО и Саратовской области. В Саратовской области компании принадлежит Бортовой участок с запасами запасы 22 млрд куб. м газа и около 1 млн тонн нефти. В ХМАО компания разрабатывает участок "Колтогор 10" и Колтогорский участок, в который входит Колтогорское и Западно-Колтогорское месторождения.
Zoltav также владеет в Саратовской области Западным ГПЗ с переработкой около 7 тыс. б.н.э./сут.
"Корсарнефть" занимается добычей нефти в том числе, в Тюменской области и республике Коми. 100% ООО "УК "Корсарнефть" принадлежит Ring Oil Holding & Trading Limited (Кипр). В 2006 году контрольный пакет в ней получила австрийская OMV, однако в 2010 году иностранцы вышли из проекта в связи с "экономической ситуацией и изменением приоритетов для инвестиций".
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