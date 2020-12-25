США потребовали от авиапассажиров из Британии предоставлять отрицательные тесты на COVID-19

Власти США обязали всех пассажиров авиарейсов из Великобритании предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирус, сообщает Центр по контролю за заболеваниями США.

"Сегодня президент Трамп предпринимает еще один шаг, чтобы защитить здоровье американцев, требуя от всех пассажиров, прибывших из Великобритании самолетом, отрицательный тест - ПЦР или на антиген - сделанный не позднее чем за 72 часа до отправления из Британии в США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦКЗ.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм.

Между тем, несколько американских чиновников здравоохранения, включая главного эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, рекомендовали пока не приостанавливать поездки из Великобритании.