Падение ВВП РФ в 2020г оценивается в 3,8% - Решетников

Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в 2020 году на уровне 3,8%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
По его словам, кризис в 2020 году не приобрел системного характера, а нижняя точка спада оказалась не такой глубокой, как ожидалось.
"После снижения во втором квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года - минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом (минус 3,9% - ИФ). Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось. Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса", - сказал министр.
"Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия", - заявил Решетников.
Минэкономразвития ранее оценивало падение ВВП РФ в ноябре 2020 года в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% в октябре. Снижение ВВП РФ по итогам января-ноября 2020 года министерство оценивало на уровне 3,5%.
В Минэкономразвития "Интерфаксу" пояснили, что "ежемесячная оценка ВВП Минэкономразвития России, а также квартальные данные по ВВП Росстата основаны на ряде допущений относительно динамики компонентов, полные данные о которых доступны на ежегодной основе (в первую очередь, о субъектах малого предпринимательства)".
"В то же время к моменту подведения годовых итогов фактические данные по некоторым таким компонентам становятся доступны - в результате годовая оценка может отклоняться от оценки Минэкономразвития по 12 месяцам и от квартальных оценок Росстата за 9 месяцев (в предыдущие годы подобные случаи имели место). В текущем году вероятность такого развития событий высока из-за значительной неопределенности и изменения структурных соотношений в экономике. Поэтому Минэкономразвития придерживается консервативного подхода к оценке ВВП в целом за год, несмотря на более позитивную, чем ожидалось, динамику по итогам 11 месяцев", - объяснили в министерстве расхождение на 0,3 п.п. между оценкой за весь 2020 год и за 11 месяцев.
Как сообщалось, в 2021 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 3,3%.
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