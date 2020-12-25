В Туркменистане запретили массовые мероприятия в дни новогодних праздников

В Туркменистане в дни новогодних праздников власти вводят ряд ограничений в целях профилактики острых инфекционных заболеваний и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и мире, сообщают туркменские СМИ.

В частности, запрещено проводить культурно-массовые мероприятия в министерствах, ведомствах и во всех учреждениях и предприятиях, независимо от форм собственности, отмечает Туркменское информационное агентство ORIENT.

Запрещены также массовые мероприятия во всех точках общественного питания. Общепиту поручено обеспечить доставку клиентам заказанных блюд.

В целях исключения контактов запрещено проводить новогодние мероприятия для детей во всех организациях, в учреждениях образования. Детские утренники можно проводить в режиме онлайн.

Кроме того, предусматривается разъяснительная деятельность среди населения с целью убедить людей ограничить посещение парков и других общественных мест и встречать Новый год дома, в кругу семьи, отказавшись от хождения в гости, сообщает ORIENT.

Как ранее сообщалось, хотя официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до конца года приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания.

С середины ноября введены ограничения на передвижения граждан старше 50 лет по междугородним маршрутам, а также на их служебные командировки.

В ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.