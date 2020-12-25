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Финансы 25.12.2020 14:28

МБА планирует в 2021 году открыть филиал в Шуше

Международный банк Азербайджана (МБА) планирует в 2021 году открыть новый филиал в городе Шуше, освобожденном от армянской оккупации, говорится в сообщении банка.

"МБА уже установил свой первый pos-терминал в Шуше, который находится в филиале магазина AzCake. pos-терминал подготовлен для использования к прибытию гражданских лиц в Шушу. Количество объектов в городе постепенно будет увеличиваться, соответственно в каждом из них банк планирует установить новые pos-терминалы. Также в Шуше планируется установка нескольких банкоматов, а в ближайшие месяцы – открытие филиала МБА", - отмечается в сообщении.

МБА – первый банк, который начал свою деятельность на освобожденных территориях Азербайджана. Первый банкомат был установлен в поселке Гадрут еще в начале декабря.

«Банк планирует открыть филиалы на всех освобожденных территориях», - подчеркивается в сообщении.

МБА создан в 1992 году. Филиальная сеть банка в настоящее время состоит из 39 филиалов и 37 отделений.

А.Мамедов

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Тэги: МБА, ШУША, ФИЛИАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]