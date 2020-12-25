Банки в Азербайджане в январе-ноябре сократили активы на 6,1%, кредитный портфель - на 4%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2020 года составляют 30 млрд 743 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в январе-ноябре активы банков сократились на 6,1%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В ноябре активы банков выросли на 57,9 млн манатов или на 0,2%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 14 млрд 304,7 млн манатов (спад на 4% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября 2020 года составляет 4 млрд 661,2 млн манатов (рост на 1,7% - ИФ).

Обязательства банков на конец ноября 2020 года равны 26 млрд 81,8 млн манатов (спад на 7,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 525,7 млн манатов (рост на 61,2%). Депозитный портфель в банках на начало декабря составляет 19 млрд 312,7 млн манатов (спад на 9,4%), в том числе вклады населения - 7 млрд 760,7 млн манатов (спад на 8,3%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-ноябре составила 548,1 млн манатов.

За 11 месяцев 2020 года процентные доходы банков составили 1 млрд 759,3 млн манатов, в том числе 1 млрд 393,6 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 590,8 млн манатов.

Процентные расходы банков в отчетный период составили 451,2 млн манатов, в том числе по депозитам – 285,7 млн манатов.

Непроцентные расходы банков составили 1 млрд 93,1 млн манатов.

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-ноября составила 742,3 млн манатов.

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в январе-ноябре 2020 года оценивается в 694,2 млн манатов, выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 146,1 млн манатов.

На 30 ноября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец ноября банки имеют 446 филиала (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 12,4%) и 115 отделений (спад на 13,5%).

В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 18,63 тыс. человек (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 4,3% - ИФ).

Х.Насирзаде