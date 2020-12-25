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Финансы 25.12.2020 14:47

Страховщики в Азербайджане в январе-ноябре сократили премии по ОСАГО на 7,4%, выплаты – на 15%

Страховые компании в Азербайджане, являющиеся членами Бюро по обязательному страхованию (ISB), в январе-ноябре 2020 года сократили сбор премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 85 млн 785,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В целом, на ОСАГО пришлось 12,8% премий страховщиков за отчетный период и 41,5% премий по обязательным видам за отчетный период.

За январь-ноябрь 2020 года выплаты страховщиков по ОСАГО составили 51 млн 576,6 тыс. манатов (спад на 14,9%) или 13,2% всех выплат страховщиков за отчетный период. В целом, на выплаты по ОСАГО пришлось 81,4% возмещений по обязательным видам страхования за 11 месяцев.

В 2019 году страховщики в Азербайджане увеличили премии по ОСАГО на 5,2% - до 100 млн 430,2 тыс. манатов, выплаты – на 25,7%, до 67 млн 235,6 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 16 декабря 2011 года началась продажа полисов по ОСАГО по новым тарифам и условиям.

В частности, установлен базовый тариф в размере 50 манатов и применяется он в отношении автотранспортных средств с объемом двигателя до 1500 куб. сантиметров. По мере увеличения объема двигателя применяются коэффициенты от 1,5 до 5. Для автотранспортных средств объемом двигателя более 5 тыс. куб. см. применяется коэффициент 5, т.е. страховой тариф составляет 250 манатов.

Для автобусов и микроавтобусов, занимающихся перевозкой пассажиров, с числом посадочных мест от 9 до 16 применяется коэффициент 3 к базовому тарифу, более 16 посадочных мест - коэффициент 4.

Для грузовых автомобилей коэффициент составляет от 3 до 5 в зависимости от максимальной грузоподъемности.

Для мотоциклов, тракторов и прочей сельскохозяйственной техники коэффициент составляет 1.

По ОСАГО страховая сумма при ущербе, нанесенная имуществу составляет 5 тыс. манатов, страховая суммы по ущербу, нанесенному здоровью, на одного человека составляет 5 тыс. манатов, общий лимит по одному страховому случаю - 50 тыс. манатов. Таким образом, максимальная сумма страхового покрытия по ОСАГО может составить 55 тыс. манатов.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ОСАГО, ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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