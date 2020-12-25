«Р-Фарм» объявляет о регистрации препаратов Коронавир и Артлегиа в Азербайджане

Препараты группы компаний «Р-Фарм», применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами Российской Федерации
24 декабря 2020 года группа компаний «Р-Фарм» завершила процесс регистрации на территории Азербайджанской Республике двух препаратов собственной разработки – препаратов Коронавир (фавипиравир) и Артлегиа (олокизумаб).
Препарат Коронавир применяется в России для терапии коронавирусной инфекции легкого и среднетяжелого течения и включен в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению Covid-19. Оригинальная разработка «Р-Фарм» Артлегиа (олокизумаб) зарегистрирована на территории Российской Федерации по основному показанию ревматоидный артрит, также рекомендована Минздравом РФ в терапии среднетяжелой формы Covid-19 с целью подавления гипервоспаления и для предотвращения развития серьёзных поражений легких и других органов, вызванных коронавирусной инфекцией.
«Способность фавипиравира подавлять инфекцию на ранних стадиях заболевания, предотвращая дальнейшее развитие болезни, была доказана в рамках проведения клинического исследования. Только что завершенное исследование применения олокизумаба в реальной клинической практике показало его эффективность в профилактике развития гиперактивации иммунного ответа у пациентов со среденетяжелым течением. Мы рады, что в арсенале системы здравоохранения Азербайджана появится комплекс препаратов, способных оказать значительное влияние на терапию сразу ряда социально значимых заболеваний», – отметил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.
О препарате Коронавир (фавипиравир)
6 июля 2020 Минздрав России зарегистрировал для терапии новой коронавирусной инфекции Коронавир (фавипиравир), разработанный «Р-Фарм». Препарат борется непосредственно с вирусом SARS-CoV-2, а не с его осложнениями, блокирует вирусную репликацию и позволяет минимизировать риск развития требующих госпитализации осложнений. Данные клинических исследований, проведенных «Р-Фарм» и доказавшие эффективность и безопасность Коронавира, используются компанией Dr. Reddy`s Laboratories на основании специального соглашения.
В начале июня Минздрав внес препарат во временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, а в середине октября – в перечень ЖВНЛП. Одновременно в целом ряде российских регионов, в том числе в Москве, начала реализовываться программа по бесплатному обеспечению Коронавиром, в том числе пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном наблюдении.
О препарате Артлегиа (олокизумаб)
29 мая 2020 Минздрав России зарегистрировал первый оригинальный отечественный биотехнологический препарат для терапии ревматоидного артрита Артлегиа (олокизумаб), разработанный «Р-Фарм» и ставший первым в мире разрешенным для коммерческого применения моноклональным антителом, непосредственно ингибирующим интерлейкин-6 (ИЛ-6).
Летом Минздрав РФ включил препарат в методические рекомендации по лечению среднетяжелой формы коронавирусной инфекции: он используется для профилактики цитокинового шторма – одной из главных причин смертности при COVID-19. Распоряжением Правительства РФ № 3073-р от 23 ноября 2020 года олокизумаб включен в перечень ЖНВЛП.
Сегодня препарат Артлегиа не только используют в большинстве субъектов РФ, но и регистрируют в странах, где происходит всплеск заболеваемости.
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