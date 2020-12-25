Постпредов ЕС на Рождество созвали для обсуждения соглашения по Brexit

Постоянные представители стран Европейского союза собрались и приступили к оценке соглашения ЕС и Великобритании по отношениям после Brexit, сообщает официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

"Рождественский Комитет постоянных представителей государств: главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье начал брифинг послов ЕС по поводу соглашения по Brexit. Страны ЕС теперь начнут изучать 1246 страниц соглашения Евросоюза и Великобритании и продолжат эту сложную работу в течение следующих нескольких дней", - написал Фишер в Твиттере.

Чтобы сделка вступила в силу, 27 стран должны будут единогласно поддержать ее. В четверг европейские государства уже заявили, что поддерживают соглашение.

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку соглашение было достигнуто в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

При таком развитии событий Совету ЕС придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, которое будет действовать до его рассмотрения и ратификации Европарламентом. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.