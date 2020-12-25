Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.023 GBR   2.3072 TRY   0.224

Цена на нефть

24.12 $/bbl   WTI 48.23 0.11 Brent 51.29 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.12.2020 17:25

Постпредов ЕС на Рождество созвали для обсуждения соглашения по Brexit

Постоянные представители стран Европейского союза собрались и приступили к оценке соглашения ЕС и Великобритании по отношениям после Brexit, сообщает официальный представитель Комитета постпредов (Coreper) стран Евросоюза Себастьян Фишер.

"Рождественский Комитет постоянных представителей государств: главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье начал брифинг послов ЕС по поводу соглашения по Brexit. Страны ЕС теперь начнут изучать 1246 страниц соглашения Евросоюза и Великобритании и продолжат эту сложную работу в течение следующих нескольких дней", - написал Фишер в Твиттере.

Чтобы сделка вступила в силу, 27 стран должны будут единогласно поддержать ее. В четверг европейские государства уже заявили, что поддерживают соглашение.

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку соглашение было достигнуто в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

При таком развитии событий Совету ЕС придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, которое будет действовать до его рассмотрения и ратификации Европарламентом. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Переговоры Брюсселя и Лондона вошли в решающую фазу, нужен импульс - представитель ЕС Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов Великобритания и ЕС не смогли сблизить позиции по Brexit Барнье в пятницу вернется на переговоры по Brexit в Лондон Шансов на успех переговоров с Лондоном по Brexit - все меньше - глава ЕК В ЕС считают маловероятным соглашение с Лондоном из-за разногласий по правилам конкуренции и рыболовству

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]