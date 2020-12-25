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СНГ 25.12.2020 18:18

В Белоруссию планируется завезти вакцины от Covid пяти-шести производителей - Лукашенко

Антикоронавирусные вакцины нескольких производителей планируется поставить в Белоруссию, сообщил президент Александр Лукашенко на встрече с медиками Городской детской инфекционной клинической больницы Минска в пятницу.

"Никто же не знает, какая вакцина лучше, какая хуже. Мы планируем еще пять-шесть вакцин привезти в Беларусь. В зависимости того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним", - сказал Лукашенко. Его цитирует издание издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Лукашенко, одними из первых привьют врачей, но главный принцип - добровольность. Он также выразил уверенность в том, что "если ты перенес эту болезнь - это лучше, чем вакцинироваться".

Как сообщалось, до конца весны в Белоруссии планируют вакцинировать от Covid 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой прошли клинические исследования российской вакцины "Спутник V". Результаты исследований признаны положительными. Белоруссия планирует закупить у РФ на первом этапе 100 тыс. доз вакцины против коронавируса. В понедельник, 21 декабря, стало известно, что министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на вакцину "Спутник V", разработанную и произведенную российским центром им. Гамалеи.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]