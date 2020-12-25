ГТК Азербайджана направит $4,7 млн на строительство таможенного поста на границе с Россией

Государственный таможенный комитет Азербайджана направит 8 млн манатов ($4,7 млн) на строительно-монтажные работы комплекса таможенного поста «Ханоба» (первый этап).
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az для этого подписан контракт с ООО «As İnshaat». Сумма контракта равна 8 млн манатов.
Таможенный пост будет построен в селе Ханоба Хачмазского района (на границе с РФ).
Как сообщалось ранее, в апреле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Государственному таможенному комитету (ГТК) из госбюджета первично 4 млн манатов на строительные работы на таможенном посту «Ханоба» Главного таможенного управления Северной территории ГТК.
Средства выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.
Согласно распоряжению, Минэкономики поручено предусмотреть выделение финансовых ресурсов из госбюджета на 2021 год для завершения этих работ.
Б.Рустамбеков
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