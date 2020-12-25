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Инфраструктура и тендеры 25.12.2020 16:07

ГТК Азербайджана направит $4,7 млн на строительство таможенного поста на границе с Россией

Государственный таможенный комитет Азербайджана направит 8 млн манатов ($4,7 млн) на строительно-монтажные работы комплекса таможенного поста «Ханоба» (первый этап).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az для этого подписан контракт с ООО «As İnshaat». Сумма контракта равна 8 млн манатов.

Таможенный пост будет построен в селе Ханоба Хачмазского района (на границе с РФ).

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить Государственному таможенному комитету (ГТК) из госбюджета первично 4 млн манатов на строительные работы на таможенном посту «Ханоба» Главного таможенного управления Северной территории ГТК.

Средства выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2020 год.

Согласно распоряжению, Минэкономики поручено предусмотреть выделение финансовых ресурсов из госбюджета на 2021 год для завершения этих работ.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, ПОСТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]