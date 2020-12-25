НБКО Azerbaycan Mikro Kredit снизила уставный капитал на 22,6%

Акционеры НБКО "Azerbaycan Mikro Kredit" приняли решение о снижении уставного капитала на 22,6%, говорится в объявлении организации.

"НБКО приняло решение о сокращении уставного капитала на 600 тыс. манат – с 2,654 млн до 2,054 млн манатов. Требования от кредиторов к НБКО будут приниматься в течение месяца", - отмечается в объявлении.

А.Мамедов