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Здравоохранение 25.12.2020 20:13

Гендиректор ВОЗ поздравил врачей с Рождеством

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил медицинских работников с Рождеством и отметил их вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19.

"Счастливого Рождества всем, кто празднует сегодня. Я надеюсь, что вы и ваши любимые находитесь в безопасности и у вас все в порядке со здоровьем. Я отдаю честь всем медицинским работникам, которые без устали работают в этот праздничный сезон вдали от своих семей, борясь с коронавирусом, и помогая миру оставаться в безопасности", - написал он в твиттере.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ВОЗ, ВРАЧИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]