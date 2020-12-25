Гендиректор ВОЗ поздравил врачей с Рождеством

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил медицинских работников с Рождеством и отметил их вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19.
"Счастливого Рождества всем, кто празднует сегодня. Я надеюсь, что вы и ваши любимые находитесь в безопасности и у вас все в порядке со здоровьем. Я отдаю честь всем медицинским работникам, которые без устали работают в этот праздничный сезон вдали от своих семей, борясь с коронавирусом, и помогая миру оставаться в безопасности", - написал он в твиттере.
По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.
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