Путин и члены СБ обсуждают стратегию РФ на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны стратегию действий России на пространстве СНГ.

Открывая совещание, Путин подчеркнул, что "это одно из основных, если не сказать - самое главное направление нашей работы на внешнеполитическом треке, это самые близкие для нас страны (...), с которыми нас связывают многие годы, десятилетия пребывания в едином государстве".

"Это наши наиболее развитые экономические и культурные, гуманитарные связи, родственные и дружеские. Это особое направление (...). Скорректировать необходимо эту работу так, как того требует сегодняшний день, так как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - подчеркнул президент.