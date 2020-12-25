Путин и члены СБ обсуждают стратегию РФ на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны стратегию действий России на пространстве СНГ.
Открывая совещание, Путин подчеркнул, что "это одно из основных, если не сказать - самое главное направление нашей работы на внешнеполитическом треке, это самые близкие для нас страны (...), с которыми нас связывают многие годы, десятилетия пребывания в едином государстве".
"Это наши наиболее развитые экономические и культурные, гуманитарные связи, родственные и дружеские. Это особое направление (...). Скорректировать необходимо эту работу так, как того требует сегодняшний день, так как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - подчеркнул президент.
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