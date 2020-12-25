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СНГ 25.12.2020 19:52

Путин и члены СБ обсуждают стратегию РФ на пространстве СНГ

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны стратегию действий России на пространстве СНГ.

Открывая совещание, Путин подчеркнул, что "это одно из основных, если не сказать - самое главное направление нашей работы на внешнеполитическом треке, это самые близкие для нас страны (...), с которыми нас связывают многие годы, десятилетия пребывания в едином государстве".

"Это наши наиболее развитые экономические и культурные, гуманитарные связи, родственные и дружеские. Это особое направление (...). Скорректировать необходимо эту работу так, как того требует сегодняшний день, так как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - подчеркнул президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СБ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]