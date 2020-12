Минюст РФ внес в реестр нежелательных две НПО из Франции и Чехии

Признанные нежелательными на территории России французская неправительственная организация (НПО) "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" и "Пражский центр гражданского общества" внесены в соответствующий реестр Минюста России, сообщили в ведомстве.

"25 декабря Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены две иностранные неправительственные организации Prague Civil Society Centre ("Пражский Центр Гражданского Общества", "Пражский гражданский центр") (Чешская Республика) и Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы") (Франция)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Минюста.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили "Интерфаксу", что деятельность этих двух НПО признала в РФ нежелательной в связи с тем, что "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Как сообщается на сайте Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, ее целью является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой".

Первая Школа политических исследований была создана в Москве в 1992 году. С тех пор по той же модели были созданы еще 20 школ. В настоящий момент они составляют единую сеть, охватывающую всю Восточную и Юго-Восточную Европу, Кавказ и некоторые страны Южного Средиземноморья.

Согласно сайту Пражского центра гражданского общества, миссией организации является "поддержка гражданского общества и независимых медиа". Основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов.

Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.