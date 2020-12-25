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Финансы 25.12.2020 18:35

Moneyval в 2022г начнет V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане

Азербайджан создал Координационный совет для подготовки к V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (Moneyval), сообщает минэкономики.

"В состав совета вошли представители соответствующих государственных органов и общественных объединений. Было предложено создать соответствующие рабочие группы для сотрудничества, а также провести оценку системы PL / TMM", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Moneyval начнет V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане в 2022 году.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: MONEYVAL, ОТЧЕТ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]