Moneyval в 2022г начнет V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане

Азербайджан создал Координационный совет для подготовки к V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму со стороны экспертной группы Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (Moneyval), сообщает минэкономики.

"В состав совета вошли представители соответствующих государственных органов и общественных объединений. Было предложено создать соответствующие рабочие группы для сотрудничества, а также провести оценку системы PL / TMM", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Moneyval начнет V раунд оценки деятельности системы борьбы с отмыванием денег и противодействия терроризму в Азербайджане в 2022 году.

А. Мамедов