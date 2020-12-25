Лукашенко заявляет о задержании участников подготовки терактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы, участники которой, по его словам, готовили теракты в стране и ввозили для этой цели большое количество оружия из-за границы.

"Недавно мы задержали группу Автуховича. Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину", - сказал Лукашенко, посещая городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска в пятницу.

По его словам, задержанные "готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять".

Президент также заявил, что "есть ещё несколько несколько группировочек", которые пользуются поддержкой из-за рубежа. "Оттуда присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", - заявил он.

8 декабря белорусский гостелеканал СТВ сообщил, что КГБ и МВД Белоруссии задержали восьмерых участников группы, которая обвиняется в поджоге дома милиционера в Волковыске и подрыве автомобиля сотрудника правоохранительных органов в Гродно.

Лидером группы в эфире госТВ назвали бывшего политзаключенного, предпринимателя Николая Автуховича. В эфире рассказали, что во время осмотра гаража и автомобиля Автуховича и тех, кто помогал ему скрываться, нашли оружие, тротиловые шашки, гранаты, рации.

"Вместе с милицией делом занимается КГБ. Сейчас устанавливается иные возможные участники преступной группы", - говорилось в сюжете.

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что у следствия есть основания "квалифицировать содеянное как акт терроризма".