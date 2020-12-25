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Дальнее зарубежье 25.12.2020 22:07

Хафтар призвал своих сторонников выдворить турецкие войска из Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к подчиненным с призывом избавить Ливию от присутствия турецких военных, передают в пятницу западные СМИ.

"Мира на нашей земле в присутствии колонизаторов не будет", - заявил Хафтар накануне в речи перед сотнями бойцов, собравшимися перед казармами в Бенгази.

"Поэтому мы вновь возьмемся за оружие, чтобы собственными руками добиться мира, (...) и пока Турция отвергает мир и делает выбор в пользу войны, мы подготовимся, чтобы выдворить оккупанта - при помощи веры, воли и оружия", - сказал он в выступлении, приуроченном к 69-й годовщине независимости Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА под командованием Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

СМИ напоминают, что помощь Турции позволила ПНА, признанному ООН, отбросить силы ЛНА от Триполи ранее в этом году. На этой неделе парламент Турции одобрил предложение о продлении сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев.

23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Однако переговоры о политическом урегулировании кризиса пока пробуксовывают.

Ранее Саррадж заявлял о значительных надеждах в связи с намеченными на 24 декабря 2021 года всеобщими выборами в Ливии. Однако многие наблюдатели настроены более скептично и предупреждали, что страну впереди ожидают серьезные трудности.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, ТУРЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]