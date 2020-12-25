Хафтар призвал своих сторонников выдворить турецкие войска из Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар обратился к подчиненным с призывом избавить Ливию от присутствия турецких военных, передают в пятницу западные СМИ.
"Мира на нашей земле в присутствии колонизаторов не будет", - заявил Хафтар накануне в речи перед сотнями бойцов, собравшимися перед казармами в Бенгази.
"Поэтому мы вновь возьмемся за оружие, чтобы собственными руками добиться мира, (...) и пока Турция отвергает мир и делает выбор в пользу войны, мы подготовимся, чтобы выдворить оккупанта - при помощи веры, воли и оружия", - сказал он в выступлении, приуроченном к 69-й годовщине независимости Ливии.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА под командованием Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
СМИ напоминают, что помощь Турции позволила ПНА, признанному ООН, отбросить силы ЛНА от Триполи ранее в этом году. На этой неделе парламент Турции одобрил предложение о продлении сроков пребывания турецкого военного контингента в Ливии еще на 18 месяцев.
23 октября представители сторон межливийского конфликта в отделении ООН в Женеве подписали соглашение о введении постоянного режима прекращения огня. Однако переговоры о политическом урегулировании кризиса пока пробуксовывают.
Ранее Саррадж заявлял о значительных надеждах в связи с намеченными на 24 декабря 2021 года всеобщими выборами в Ливии. Однако многие наблюдатели настроены более скептично и предупреждали, что страну впереди ожидают серьезные трудности.
Генсек GECF поздравил президента Азербайджана с днем рождения, рассчитывает на встречу на саммите в Дохе в 2021 году
Президент Азербайджана признан политиком года - читатели газеты "Ведомости"
МИД Азербайджана считает резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху «предвзятой и провокационной», направленной на разжигание вражды
РФ в ноябре увеличила добычу конденсата на 5% к 2019г, сделка ОПЕК+ исполнена на 96%
Азербайджан проанализирует возможность открытия торгового дома в Пакистане
Экономика Японии получит $1,8 трлн за счет трансформации с целью достижения нулевого уровня выбросов - доклад
На Украине зафиксировано снижение суточного прироста заболевания COVID-19 - 7 709 заболевших
Число заражений COVID-19 в мире превысило 79,8 млн, жертв вируса - 1,75 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане!
«Р-Фарм» объявляет о регистрации препаратов Коронавир и Артлегиа в Азербайджане
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности