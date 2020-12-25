Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.023 GBR   2.3072 TRY   0.224

Цена на нефть

24.12 $/bbl   WTI 48.23 0.11 Brent 51.29 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.12.2020 23:14

Главы МИД России и Египта обсудили строительство АЭС, Ливию, Сирию

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили в пятницу по телефону двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

"Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов двустороннего торгово-экономического сотрудничества - строительству атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в Египте", - сообщил МИД РФ.

Кроме того, по его информации, Лавров и Шукри отметили необходимость обеспечения инклюзивного характера национального диалога в Ливии, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны, а также мирному урегулированию внутриливийского конфликта в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.

Министры подтвердили необходимость обеспечить право сирийцев самостоятельно определять судьбу своей родины, как это предусматривает резолюция 2254 СБ ООН.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили необходимость консолидации международных усилий для перезапуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, сообщил МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на закладку АЭС и для подписания соглашения о запуске российской промзоны ОАЭ проявляют интерес к инвестированию в российскую промышленную зону в Египте - Путин Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики EgyptAir может возобновить полеты в Москву до конца апреля - представитель компании Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]