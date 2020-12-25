Главы МИД России и Египта обсудили строительство АЭС, Ливию, Сирию

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудили в пятницу по телефону двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
"Особое внимание было уделено реализации масштабных проектов двустороннего торгово-экономического сотрудничества - строительству атомной электростанции "Эль-Дабаа" и созданию Российской промышленной зоны в Египте", - сообщил МИД РФ.
Кроме того, по его информации, Лавров и Шукри отметили необходимость обеспечения инклюзивного характера национального диалога в Ливии, подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности этой страны, а также мирному урегулированию внутриливийского конфликта в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.
Министры подтвердили необходимость обеспечить право сирийцев самостоятельно определять судьбу своей родины, как это предусматривает резолюция 2254 СБ ООН.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили необходимость консолидации международных усилий для перезапуска прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех вопросов окончательного статуса и достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, сообщил МИД РФ.
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