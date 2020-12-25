Азербайджан проанализирует возможность открытия торгового дома в Пакистане

Азербайджан и Пакистан провели третье заседание совместной рабочей группы по торговому сотрудничеству, сообщает министерство экономики.
"На встрече был выдвинут ряд предложений по расширению сотрудничества, проведению виртуальных бизнес-форумов для интенсификации взаимных инвестиций и увеличения товарооборота, участия в деловых мероприятиях в обеих странах, созданию рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. Стороны обсудили возможность создания торгового дома Азербайджана в Пакистане", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, стороны также обсудили возможность расширения правовой базы в области продовольственной безопасности и торговли, инвестиции в текстильную, фармацевтическую и энергетическую отрасли, а также развитие сотрудничества между субъектами МСП.
А. Мамедов
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