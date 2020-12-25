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Бизнес и законодательство 25.12.2020 19:53

Азербайджан проанализирует возможность открытия торгового дома в Пакистане

Азербайджан и Пакистан провели третье заседание совместной рабочей группы по торговому сотрудничеству, сообщает министерство экономики.

"На встрече был выдвинут ряд предложений по расширению сотрудничества, проведению виртуальных бизнес-форумов для интенсификации взаимных инвестиций и увеличения товарооборота, участия в деловых мероприятиях в обеих странах, созданию рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. Стороны обсудили возможность создания торгового дома Азербайджана в Пакистане", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, стороны также обсудили возможность расширения правовой базы в области продовольственной безопасности и торговли, инвестиции в текстильную, фармацевтическую и энергетическую отрасли, а также развитие сотрудничества между субъектами МСП.

А. Мамедов

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Тэги: ПАКИСТАН, ТОРГОВЫЙ/ДОМ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]