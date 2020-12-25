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Дальнее зарубежье 25.12.2020 23:33

Власти Туниса продлили еще на полгода режим ЧП, введенный в 2015 году

Президент Туниса Каис Саид объявил о продлении общенационального режима чрезвычайного положения, введенного в 2015 году после нападения на президентскую охрану, еще на шесть месяцев, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Президент Саид принял решение о продлении на шесть месяцев общенационального чрезвычайного положения с 26 декабря 2020 года до 23 июня 2021 года", - цитируют СМИ заявление пресс-службы главы государства.

24 ноября 2015 года террорист-смертник подорвал автобус президентской охраны в центре тунисской столицы. Тогда 13 человек погибли, и 17 получили ранения. Власти страны впоследствии объявили в стране режим чрезвычайного положения, который регулярно продлевается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУНИС, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]