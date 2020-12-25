Власти Туниса продлили еще на полгода режим ЧП, введенный в 2015 году

Президент Туниса Каис Саид объявил о продлении общенационального режима чрезвычайного положения, введенного в 2015 году после нападения на президентскую охрану, еще на шесть месяцев, сообщают в пятницу западные СМИ.
"Президент Саид принял решение о продлении на шесть месяцев общенационального чрезвычайного положения с 26 декабря 2020 года до 23 июня 2021 года", - цитируют СМИ заявление пресс-службы главы государства.
24 ноября 2015 года террорист-смертник подорвал автобус президентской охраны в центре тунисской столицы. Тогда 13 человек погибли, и 17 получили ранения. Власти страны впоследствии объявили в стране режим чрезвычайного положения, который регулярно продлевается.
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