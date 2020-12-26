Посольство РФ в США призывает Вашингтон не перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за тупик с визовой поддержкой

Посольство России в Соединенных Штатах обращает внимание американский стороны, что именно она инициировала проблемы, возникшие с взаимной выдачей виз.

"Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за "тупик" полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами т. н. "визовой войны", навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников", - говорится в комментарии российской дипмиссии.

В нем отмечается, что в посольстве обратили внимание на то, что газета The Washington Post со ссылкой на информацию из госдепартамента США, "вводит в заблуждение своих читателей и стремится возложить всю вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону".

"Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне", - подчеркивает российское посольство.

Оно пишет, что никаких отказов в оформлении виз дипломатам и другим специалистам представительств США не было, Россия действует "строго на основе принципа взаимности".