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Здравоохранение 26.12.2020 11:46

На Украине зафиксировано снижение суточного прироста заболевания COVID-19 - 7 709 заболевших

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровевших - 5145 человек, умерли 121 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2888 человек, летальных случаев - 121, выздоровели - 5145 человек", - написал Степанов в фейсбуке в субботу утром.

Днем ранее, 25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях, 21 декабря медики сообщили про 6 545 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 019 876 человек, 17 702 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 651 917 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]