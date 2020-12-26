Во Франции и в Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщают в субботу европейские и азиатские СМИ.

Так, во Франции выявили вариацию COVID-19 у одного мужчины, а в Японии - у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании.

В Японии заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Во Франции "британский" тип COVID-19 выявили у мужчины в городе Тур. Он прибыл в страну из Британии 19 декабря, двумя днями позднее у него подтвердилось заражение. У него не было характерных для коронавируса симптомов.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину. Со стороны Франции также действуют ограничения на въезд.