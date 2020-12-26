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Здравоохранение 26.12.2020 12:52

Во Франции и Японии выявили заражения "британским штаммом" COVID-19

Во Франции и в Японии выявили первые случаи заражения разновидностью COVID-19, распространившейся в Великобритании, сообщают в субботу европейские и азиатские СМИ.

Так, во Франции выявили вариацию COVID-19 у одного мужчины, а в Японии - у пяти человек. Все эти люди ранее побывали в Великобритании.

В Японии заразившихся поместили на карантин, власти выясняют личности тех, с кем они контактировали в последнее время.

Во Франции "британский" тип COVID-19 выявили у мужчины в городе Тур. Он прибыл в страну из Британии 19 декабря, двумя днями позднее у него подтвердилось заражение. У него не было характерных для коронавируса симптомов.

С воскресенья многие европейские страны закрыли границы для путешественников из Великобритании после ужесточения ограничений в Лондоне и Южной Англии из-за нового штамма COVID-19. По оценкам экспертов, новый вариант коронавируса на 70% более заразен, чем первоначальный штамм. Япония закрыла въезд из Британии для всех пассажиров, кроме своих подданных, возвращающихся на родину. Со стороны Франции также действуют ограничения на въезд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]