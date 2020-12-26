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Дальнее зарубежье 26.12.2020 13:54

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из Газы

Израиль обстрелял объекты палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщает в субботу Times of Israel.

Две ракеты были запущены палестинцами из сектора Газа в сторону Израиля поздно вечером в пятницу. Обе ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ночь на субботу ЦАХАЛ ударил по трем объектам в Газе в ответ: по военному посту, по заводу по производству ракет и по подземной инфраструктуре.

Сообщений о жертвах или пострадавших ни от одной из стороны не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, УДАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]