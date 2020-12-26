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Здравоохранение 26.12.2020 14:45

Минздрав России разрешил применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для лиц старше 60 лет

Минздрав разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он сообщил, что в результате исследований было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.

Кроме того, Мурашко утончил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.

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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ПОЖИЛЫЕ, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]