Минздрав разрешил применение вакцины "Спутник V" для лиц старше 60 лет при массовой вакцинации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина "Спутник V" разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Таким образом граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он сообщил, что в результате исследований было подтверждено безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.

Кроме того, Мурашко утончил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.