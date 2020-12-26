В Грузии за сутки выявлено 1784 случая заражения COVID-19, скончались 39 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 784 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 220 тыс. 508, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 881 случае заражения за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 352 человек, за минувшие сутки скончались 39 человек.

Число выздоровевших составляет 200 тыс. 339 человек.