Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 тыс. 258 случаев, умерли за сутки 567 пациентов, общее число случаев заражения превысило 3 млн, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 тыс. 258 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 571 (15,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 567.
Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 7480 человек. В городе подтверждены 77 летальных случаев от инфекции, выздоровели 5602 пациента.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3755) и Московская область (1615) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после Москвы.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 21 тыс. 964 случая коронавирусной инфекции, 54 тыс. 226 умерших и 2 млн. 426 тыс. 439 выписанных, в том числе 28 тыс. 185 выписаны за последние сутки.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ
По информации оперативного штаба, еще 3 тыс. 755 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 тыс. 615 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 425 - в Псковской области, 406 - Свердловская область, по 389 - в Воронежской и Ростовской областях, 379 в Карелии, 371 в Архангельской области, 360 - в Вологодской, 346 - в Хабаровском крае, 342 в Крыму, 331 - в Пермском крае, 328 - в Красноярском крае, 314 - в Челябинской области, 307 - в Самарской, в Коми - 287, 282 - в Ульяновской области, 281 - в Волгоградской области, 277 - в Саратовской, 273 - в Мурманской области, 270 - в Иркутской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Наименьшие темпы прироста в Тыве и Еврейской автономной области (0,5%).
Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Санкт-Петербурге - 82. На втором месте Москва (77). В Ростовской области и Красноярском крае по 21 летальному исходу, 20 в Воронежской области, по 19 в Московской и Нижегородской областях, 16 - в Иркутской области, 15 - в Свердловской. По 14 - в Пермском и Алтайском краях, 13 - в Краснодарском крае. 12 смертей в Чувашии, 11 - в Архангельской области, 10 - в Ивановской.
По девять случаев в Вологодской и Челябинской областях и в Дагестане. По восемь - во Владимирской области, В Коми и Крыму. По семь случаев в Мурманской, Астраханской, Новосибирской областях, в Ставропольском и Забайкальском краях. По шесть случаев в Белгородской, Тульской, Волгоградской, Саратовской и Омской областях, а также в республике Саха (Якутия). По пять случаев в Севастополе, Оренбургской и Томской областях и в Бурятии. По четыре случая в пяти регионах, по три - в шести, по два - в семи.
По одному смертельному исходу в Костромской и Курганской областях, Хабаровском крае, республиках Карелия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Хакасия и в Чечне.
ТЕСТИРОВАНИЕ
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 88,6 млн тестов на COVID-19, из них 511 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 654 тыс. 275 человека.
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