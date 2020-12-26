Взрывы прогремели в Кабуле, есть жертвы и раненые

Как минимум четыре взрыва прогремели утром в субботу в афганской столице Кабуле, есть погибшие и раненые, сообщает агентство Associated Press.

По данным властей, при двух взрывах погибли два полицейских, и еще двое получили ранения. Также ранения получил один гражданин. Взрывные устройства были прикреплены к автомобилям полиции. При третьем взрыве никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что было еще два взрыва, но данных, есть ли пострадавшие из-за них, пока нет.

Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна группировка.