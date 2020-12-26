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Дальнее зарубежье 26.12.2020 17:40

Взрывы прогремели в Кабуле, есть жертвы и раненые

Как минимум четыре взрыва прогремели утром в субботу в афганской столице Кабуле, есть погибшие и раненые, сообщает агентство Associated Press.

По данным властей, при двух взрывах погибли два полицейских, и еще двое получили ранения. Также ранения получил один гражданин. Взрывные устройства были прикреплены к автомобилям полиции. При третьем взрыве никто не пострадал.

Кроме того, сообщается, что было еще два взрыва, но данных, есть ли пострадавшие из-за них, пока нет.

Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна группировка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]