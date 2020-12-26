В Белоруссии за сутки выявлено 1916 случаев заражения COVID-19, девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 26 декабря зарегистрированы 184 тыс. 922 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1916 случаев против 1893 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 376 пациентов (на 25 декабря - 1367) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 164 тыс. 538 пациентов (на 25 декабря - 161 тыс. 832), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.