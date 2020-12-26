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Регион 26.12.2020 14:18

Министр обороны Турции отправился в Ливию

Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился с визитом в Ливию, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Министр обороны Турции Хулуси Акар отбыл в Ливию", - говорится в сообщении.

Его сопровождает начальник Генштаба Яшар Гюлен.

По данным агентства, турецкая делегация проведет переговоры с главой Высшего государственного совета Ливии Халидом аль-Мишри, министром обороны Салаадином Немрушем и министром внутренних дел Фетхи Башагой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]