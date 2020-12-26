Министр обороны Турции отправился в Ливию

Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился с визитом в Ливию, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Министр обороны Турции Хулуси Акар отбыл в Ливию", - говорится в сообщении.

Его сопровождает начальник Генштаба Яшар Гюлен.

По данным агентства, турецкая делегация проведет переговоры с главой Высшего государственного совета Ливии Халидом аль-Мишри, министром обороны Салаадином Немрушем и министром внутренних дел Фетхи Башагой.