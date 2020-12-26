На границе Узбекистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На границе Узбекистана и Киргизии в субботу в 16:28 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,9 находился в 547 км на юго-запад от Алматы на глубине 5 км.

Координаты эпицентра - 40.15 градуса северной широты, 71.76 градуса восточной долготы.

Сведениями об ощутимости по шкале МSК-64 казахстанские сейсмологи не располагают.