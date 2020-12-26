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Происшествия 26.12.2020 15:53

На границе Узбекистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,7

На границе Узбекистана и Киргизии в субботу в 16:28 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,9 находился в 547 км на юго-запад от Алматы на глубине 5 км.

Координаты эпицентра - 40.15 градуса северной широты, 71.76 градуса восточной долготы.

Сведениями об ощутимости по шкале МSК-64 казахстанские сейсмологи не располагают.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]