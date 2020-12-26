В Азербайджане зафиксировано 1,428 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 428 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 213,192 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 703 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончалось 38 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 454.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 164,5 тыс. человек (+4 255 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 238 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 507 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 141,798 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Вице-премьеры Азербайджана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Генсек GECF поздравил президента Азербайджана с днем рождения, рассчитывает на встречу на саммите в Дохе в 2021 году
Президент Азербайджана признан политиком года - читатели газеты "Ведомости"
РФ в ноябре увеличила добычу конденсата на 5% к 2019г, сделка ОПЕК+ исполнена на 96%
Азербайджан проанализирует возможность открытия торгового дома в Пакистане
Экономика Японии получит $1,8 трлн за счет трансформации с целью достижения нулевого уровня выбросов - доклад
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Взрывы прогремели в Кабуле, есть жертвы и раненые
Эрдоган подтверждает готовность к диалогу с РФ, США, ЕС
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане!
«Р-Фарм» объявляет о регистрации препаратов Коронавир и Артлегиа в Азербайджане
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности