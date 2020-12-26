В Азербайджане зафиксировано 1,428 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 428 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 213,192 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 703 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 38 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 454.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 164,5 тыс. человек (+4 255 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 46 тыс. 238 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 12 507 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 141,798 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде