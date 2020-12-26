Эрдоган подтверждает готовность к диалогу с РФ, США, ЕС

У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе с США, Россией, Китаем, странами Евросоюза или с соседними по региону государствами, приводит агентство "Анадолу" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе США, Россией, КНР, (странами - ИФ) ЕС, соседними государствами региона", - цитирует агентство Эрдогана.

"Мы готовы к диалогу и согласию с любыми странами, но при условии уважения к суверенитету, законам и потенциалу нашей страны", - подчеркнул президент Турции.