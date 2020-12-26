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Регион 26.12.2020 17:05

Эрдоган подтверждает готовность к диалогу с РФ, США, ЕС

У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе с США, Россией, Китаем, странами Евросоюза или с соседними по региону государствами, приводит агентство "Анадолу" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"У Турции нет неразрешимых противоречий ни с одной страной мира, в том числе США, Россией, КНР, (странами - ИФ) ЕС, соседними государствами региона", - цитирует агентство Эрдогана.

"Мы готовы к диалогу и согласию с любыми странами, но при условии уважения к суверенитету, законам и потенциалу нашей страны", - подчеркнул президент Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]