Вице-премьеры Азербайджана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу совершил официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.
“В рамках визита Мустафаев провел встречу с российским коллегой Алексеем Оверчуком. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере экономики и торговли, автомобильного транспорта, энергетики и инфраструктуры”, - отмечается в сообщении.
Мустафаев подчеркнул, что главы Азербайджана и России придают особое значение развитию двусторонних отношений, отношения между двумя странами находятся на стратегическом уровне и успешно развиваются во всех сферах, в том числе в экономической и торговой.
Вместе с этим, стороны обсудили торговое сотрудничество между двумя странами, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии динамики взаимной торговли и возможностях роста, а также об экспорте азербайджанской сельхозпродукции. Были проведены переговоры по текущим проектам в сфере взаимного инвестирования, и было отмечено, что объем взаимных инвестиций превысил $6 млрд.
“Было также отмечено, что за 10 месяцев текущего года рост грузопотока по международному транспортному коридору Север-Юг составил 18%, что говорит о высоком уровне и развитии динамики сотрудничества в области транспорта. Обсуждались новые возможности в сфере транспорта и транзита. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики, отмечена работа, проделанная по реализации проекта по трехстороннему соединению энергосистем Азербайджан-Иран-Россия. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, - сообщает Кабмин.
Х.Насирзаде
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