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Внешняя политика 26.12.2020 18:39

Вице-премьеры Азербайджана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу совершил официальный визит в Россию, сообщает пресс-служба Кабмина Азербайджана.

“В рамках визита Мустафаев провел встречу с российским коллегой Алексеем Оверчуком. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в сфере экономики и торговли, автомобильного транспорта, энергетики и инфраструктуры”, - отмечается в сообщении.

Мустафаев подчеркнул, что главы Азербайджана и России придают особое значение развитию двусторонних отношений, отношения между двумя странами находятся на стратегическом уровне и успешно развиваются во всех сферах, в том числе в экономической и торговой.

Вместе с этим, стороны обсудили торговое сотрудничество между двумя странами, состоялся обмен мнениями о текущем состоянии динамики взаимной торговли и возможностях роста, а также об экспорте азербайджанской сельхозпродукции. Были проведены переговоры по текущим проектам в сфере взаимного инвестирования, и было отмечено, что объем взаимных инвестиций превысил $6 млрд.

“Было также отмечено, что за 10 месяцев текущего года рост грузопотока по международному транспортному коридору Север-Юг составил 18%, что говорит о высоком уровне и развитии динамики сотрудничества в области транспорта. Обсуждались новые возможности в сфере транспорта и транзита. Обсуждалось сотрудничество в области энергетики, отмечена работа, проделанная по реализации проекта по трехстороннему соединению энергосистем Азербайджан-Иран-Россия. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, - сообщает Кабмин.



Х.Насирзаде


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Тэги: РФ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ВСТРЕЧА, ПЕРСПЕКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]