Суд в Азербайджане заочно арестовал 13 армянских военных, совершивших преступления против мирных граждан

В Азербайджане заочно арестованы 13 армян, совершивших теракты против мирного населения, а также другие военные преступления, сообщают азербайджанские сми.
“Согласно решению судей Рамина Халилова и Эльмеддина Гусейнова Насиминского районного суда города Баку принято решение о заочном аресте Давида Тонаяна Самвеловича (однофамилец бывшего главы Минобороны Армении - ИФ), Гаро Карапетяна, Эдуара Саакяна, Виктора Александрова, Александра Анахасяна, Андрея Аксюзяна, Сейрана Коджаманяна, Гарегина Халуджуняна, Руслана Пекливаняна, Армена Мартояна, Сипана Моурадяна, Ардаса Оксузяна и Галуста Трапизоняна”, - сообщают сми.
Согласно информации, в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 120 (умышленное убийство), 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 218 (организация преступного сообщества), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318 (незаконное пересечение госграницы АР) УК Азербайджана.
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