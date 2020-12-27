Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.023 GBR   2.3072 TRY   0.224

Цена на нефть

24.12 $/bbl   WTI 48.23 0.11 Brent 51.29 0.09

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.12.2020 12:35

Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

Выпуск вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, может начаться 4 января, сообщает издание The Sunday Telegraph.

По его данным, эта вакцина, которая уже была лицензирована фармацевтической компанией AstraZeneca, как ожидается, будет одобрена медицинскими регуляторами через несколько дней.

В то же время британский Минздрав заявил в воскресенье, что Агентству по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) должно быть предоставлено время для проведения анализа данных о вакцине Oxford-AstraZeneca.

"Теперь мы должны дать MHRA время для выполнения своей важной работы, и мы должны подождать его заключения", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения, комментируя сообщение The Sunday Telegraph.

В течение следующих двух недель, по сообщению издания, предполагается привить от COVID-19 оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Великобритании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 70,5 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


Похожие новости


Джонсон прогнозирует победу над COVID-19 в Британии к весне 2021 года Британцев будут штрафовать на 10 тыс. фунтов за нарушение самоизоляции В Великобритании начинается "вторая волна" COVID-19 - премьер

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]