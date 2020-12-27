Великобритания с 4 января планирует начать выпуск вакцины от COVID-19 Оксфордского университета

Выпуск вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом, может начаться 4 января, сообщает издание The Sunday Telegraph.

По его данным, эта вакцина, которая уже была лицензирована фармацевтической компанией AstraZeneca, как ожидается, будет одобрена медицинскими регуляторами через несколько дней.

В то же время британский Минздрав заявил в воскресенье, что Агентству по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) должно быть предоставлено время для проведения анализа данных о вакцине Oxford-AstraZeneca.

"Теперь мы должны дать MHRA время для выполнения своей важной работы, и мы должны подождать его заключения", - сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения, комментируя сообщение The Sunday Telegraph.

В течение следующих двух недель, по сообщению издания, предполагается привить от COVID-19 оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Великобритании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с ним заболеваний скончались 70,5 тыс. человек.