Суточный прирост заболевших COVID-19 на Украине продолжает снижаться

На Украине за сутки зафиксировано 6 тыс. 113 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел - 6 тыс. 621 человек, умерли 72 пациента, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 тыс. 674 человека, летальных случаев -72, выздоровел - 6 тыс. 621 человек", - написал Степанов в фейсбуке.

Накануне сообщалось о 7 тыс. 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря - о 11 тыс. 35 новых, 24 декабря - о 11 тыс. 490.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 млн 25 тыс. 989 человек, 17 тыс. 774 человека умерли от COVID-19, выздоровели 658 тыс. 538 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.