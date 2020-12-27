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Здравоохранение 27.12.2020 13:40

Суточный прирост заболевших COVID-19 на Украине продолжает снижаться

На Украине за сутки зафиксировано 6 тыс. 113 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел - 6 тыс. 621 человек, умерли 72 пациента, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 тыс. 674 человека, летальных случаев -72, выздоровел - 6 тыс. 621 человек", - написал Степанов в фейсбуке.

Накануне сообщалось о 7 тыс. 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря - о 11 тыс. 35 новых, 24 декабря - о 11 тыс. 490.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 млн 25 тыс. 989 человек, 17 тыс. 774 человека умерли от COVID-19, выздоровели 658 тыс. 538 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]