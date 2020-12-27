Суточный прирост заболевших COVID-19 на Украине продолжает снижаться

На Украине за сутки зафиксировано 6 тыс. 113 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел - 6 тыс. 621 человек, умерли 72 пациента, сообщил в воскресенье министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"6 тыс. 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1 тыс. 674 человека, летальных случаев -72, выздоровел - 6 тыс. 621 человек", - написал Степанов в фейсбуке.
Накануне сообщалось о 7 тыс. 709 новых заболевших COVID-19, 25 декабря - о 11 тыс. 35 новых, 24 декабря - о 11 тыс. 490.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 млн 25 тыс. 989 человек, 17 тыс. 774 человека умерли от COVID-19, выздоровели 658 тыс. 538 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.
Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с крушением военного вертолета
Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с повторным назначением на пост
Главы МИД РФ и Армении по телефону обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Карабахе
РФ в ноябре увеличила добычу конденсата на 5% к 2019г, сделка ОПЕК+ исполнена на 96%
Азербайджан проанализирует возможность открытия торгового дома в Пакистане
Экономика Японии получит $1,8 трлн за счет трансформации с целью достижения нулевого уровня выбросов - доклад
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Конструктивный настрой лидеров России и Турции позволяет решать все разногласия - Песков
Трамп призвал сенаторов-республиканцев бороться за пересмотр итогов президентских выборов
В охваченной боевыми действиями ЦАР состоятся президентские выборы
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
С приложением «Nar+» абонентская служба теперь у вас в кармане!
«Р-Фарм» объявляет о регистрации препаратов Коронавир и Артлегиа в Азербайджане
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз