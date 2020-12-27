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Здравоохранение 27.12.2020 15:20

В Казахстане за сутки подтверждено 776 случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 753 случаев заражения COVID-19 с положительным ПЦР, умерли 10 человек.

Всего в стране подтверждено 151 тыс. 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации МВК, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 1176 человек, с начала пандемии - 139 тыс. 22.

Минздрав Казахстана сообщил еще о 10 случаях смерти от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 2249 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]