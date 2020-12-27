В Казахстане за сутки подтверждено 776 случаев заражения COVID-19, умерли 10 человек

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее в республике было выявлено 753 случаев заражения COVID-19 с положительным ПЦР, умерли 10 человек.

Всего в стране подтверждено 151 тыс. 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По информации МВК, за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане выздоровели 1176 человек, с начала пандемии - 139 тыс. 22.

Минздрав Казахстана сообщил еще о 10 случаях смерти от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 2249 человек.