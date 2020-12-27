В Грузии зафиксирован один из самых низких суточных приростов новых случаев COVID-19 за неделю

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 97 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 221 тыс. 605, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 784 новых больных за сутки. 25 декабря было зафиксирован 1881 новый случай, 24 декабря - 1792, 23 декабря - 2345, 22 декабря - 3064, 21 декабря - 824.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 377 человек, за минувшие сутки скончались еще 25 человек.

Число выздоровевших составляет 203 тыс. 547 человек.