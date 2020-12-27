В России выявлено более 28,2 тыс. новых случаев коронавируса за сутки, 552 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 284 случая, умерли за сутки 552 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 28 тыс. 284 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 240 (15%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 552.

Москва по-прежнему лидер по числу новых заражений - за сутки в столице заболели COVID-19 6 тыс. 620 человек. В городе подтверждены 73 летальных случая от новой инфекции, выздоровели - 5 тыс. 63 пациента.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3761) и Московская область (1609) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 50 тыс. 248 случаев коронавирусной инфекции, 54 тыс. 778 умерших и 2 млн 450 тыс. 829 выписанных, в том числе 24 тыс. 390 выписаны за последние сутки.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ

По информации оперативного штаба, еще 3 тыс. 761 новый случай COVID-19 зафиксирован в Санкт-Петербурге, 1 тыс. 609 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 398 - в Псковской области, 409 - в Свердловской области, 390 - в Воронежской области, 393 - в Ростовской, 370 в Архангельской области, 369 - в Карелии, 357 - в Вологодской, 350 в Крыму, 338 - в Хабаровском крае, 333 - в Пермском крае, 326 - в Красноярском крае, 316 - в Челябинской области, 311 - в Самарской, в Коми - 285, 284 - в Ульяновской области, 278 - в Волгоградской области, 274 - в Мурманской и Саратовской областях, 268 - в Иркутской области, 250 - в Забайкальском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Наименьшие темпы прироста в Чукотском автономном округе (0,2%), Еврейской автономной области (0,4%) и в Тыве (0,5%).

Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки снова в Санкт-Петербурге - 74. На втором месте Москва (73). В Ростовской области 22 случая, в Московской - 21. В Красноярском крае 18, по 17 - в Воронежской и Свердловской областях. В Вологодской области 16, в Нижегородской 15, 14 - в Краснодарском крае, по 13 случаев в Пермском, Алтайском краях и Самарском области. 12 - в Иркутской области, 11 - в Чувашии.

По девять случаев в Тульской, Мурманской и Челябинской областях, по восемь - во Владимирской, Архангельской, Ульяновской, Новосибирской, Омской областях, и в Крыму. Семь случаев в Ставропольском крае, по шесть - в Ивановской и Саратовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. По пять случаев - в Белгородской и Курской областях, в Калмыкии. По четыре случая - в восьми регионах, по три - в 11, по два - в восьми.

По одному смертельному исходу в Кировской, Тюменской, Томской и Сахалинской областях, в Еврейской автономной области, а также в республиках Ингушетия и Татарстан.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 89 млн тестов на COVID-19, из них 494 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 656 тыс. 105 человек.