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Здравоохранение 27.12.2020 18:05

Вакцинация от COVID-19 стартовала в ряде стран мира

Ряд стран мира в воскресенье начал кампанию по вакцинации населения от коронавируса, сообщают СМИ.

Первыми в Италии были привиты врачи, работающие с больными COVID-19. На Кипре первым был привит врач дома престарелых. В Омане первая доза вакцины была введена министру здравоохранения султаната.

В ближайшие часы ожидается начало вакцинации во Франции, также в воскресенье кампания прививок стартует в Испании и Болгарии. В Бельгии и Люксембурге рассчитывают начать вакцинацию 28 декабря, в Нидерландах, как ожидается, - с 8 января.

Везде используется вакцина Pfizer и BioNTech, одобренная Еврокомиссией после положительных рекомендаций в отношении вакцины со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

В то же время, как сообщалось, правительство Аргентины объявило о начале во вторник, 29 декабря, кампании вакцинации населения с применением российского препарата "Спутник V".

Российская вакцина должна быть доставлена в каждую провинцию страны к понедельнику, а во вторник утром будут сделаны первые прививки. Около 300 тыс. доз "Спутника V" уже прибыли в страну в четверг, последующие поставки ожидаются в начале 2021 года. Первыми будут привиты медработники, на это, как считают чиновники, понадобится не более 72 часов.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 80,3 млн случаев заражения, от связанных с COVID-19 заболеваний скончались 1,75 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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