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Регион 27.12.2020 15:48

Конструктивный настрой лидеров России и Турции позволяет решать все разногласия - Песков

Россия и Турция могут и должны вносить значимый вклад в дело региональной безопасности, а личные отношения лидеров двух стран являются залогом конструктивного разрешения противоречий в случае их возникновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтоб не было войны", - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Помимо этого, продолжил он, у России и Турции "огромный комплекс двусторонних отношений".

"И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так к друг другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]