Конструктивный настрой лидеров России и Турции позволяет решать все разногласия - Песков

Россия и Турция могут и должны вносить значимый вклад в дело региональной безопасности, а личные отношения лидеров двух стран являются залогом конструктивного разрешения противоречий в случае их возникновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтоб не было войны", - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).
Помимо этого, продолжил он, у России и Турции "огромный комплекс двусторонних отношений".
"И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так к друг другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично", - сказал Песков.
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