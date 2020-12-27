Конструктивный настрой лидеров России и Турции позволяет решать все разногласия - Песков

Россия и Турция могут и должны вносить значимый вклад в дело региональной безопасности, а личные отношения лидеров двух стран являются залогом конструктивного разрешения противоречий в случае их возникновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности в нашем регионе. По крайней мере, делать так, чтоб не было войны", - заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).

Помимо этого, продолжил он, у России и Турции "огромный комплекс двусторонних отношений".

"И когда вот в этих рамках два государства возглавляют лидеры, которые так к друг другу относятся, которые считают друг друга человеком слова и человеком дела, это является залогом того, что даже если возникают разногласия, если возникает где-то конфликт интересов, то конструктивный настрой лидеров позволит выйти из ситуации гармонично", - сказал Песков.