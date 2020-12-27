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Здравоохранение 27.12.2020 16:25

Песков: Путин решил привиться от коронавируса, сообщит, когда это сделает

Президент РФ Владимир Путин принял решение привиться от коронавируса, в обозримой перспективе можно рассчитывать, что он сам все сообщит, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", - сказал Песков программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК)

При этом он не стал комментировать решение дочери президента привиться от коронавируса в качестве добровольца, отметив, что "это все-таки личное жизненное пространство Путина". По словам Пескова, это решение демонстрирует "степень доверия к нашей вакцине и ее надежность".

Пресс-секретарь президента также обратил внимание, что Путин неоднократно говорил о том, что сотрудничество в разработке, испытаниях и производства вакцины от коронавируса должно быть абсолютно деполитизировано, "должно быть лишено какого-то государственного давления, должно быть лишено каких-то элементов конкуренции".

При этом нападки на российскую вакцину "Спутник V", заметил он, были "совершенно бешеные". "И, конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством. Но сейчас уже, когда "Спутник" все-таки стал действительно одной из самых востребованных вакцин в мире, эти нападки не так эффективны", - подчеркнул Песков.

"Путин с самого начала говорил о том, что в этой ситуации все страны должны продемонстрировать самое ответственное поведение в плане производства вакцины, в плане того, чтобы делиться этой вакциной", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИВИВКА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]