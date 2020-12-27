В Азербайджане зафиксировано 1,519 тыс. случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 519 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 214,711 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 428 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончалось 45 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 499.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 168,971 тыс. человек (+4 471 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 43 тыс. 241 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 764 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 153,562 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде