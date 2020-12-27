Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»

Заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на опубликованную в «Комсомольской правде» колонку депутата Госдумы Константина Затулина

Несколько дней назад депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин Затулин опубликовал на страницах «Комсомольской правды» статью, посвященную недавно завершившейся Второй Карабахской войне.

На парад победы в Баку господин Затулин реагирует весьма нервно. Впрочем, связи Затулина с Арменией и проармянскими кругами Москвы ни для кого не секрет, и можно догадаться, что он желал бы видеть парад победы не в Баку, а в Ереване. Затулину следовало бы ознакомиться с существом вопроса, с его «правовой папкой», а не громогласно заявлять, что «Нагорный Карабах никогда не вернется в состав Азербайджана» и т.д. Или хотя бы выслушать «карабахский» блок пресс-конференции президента России Владимира Путина. Владимир Владимирович, напомним, отметил: «С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики». А говоря об отношениях Азербайджана и Турции, напомнил политическую «азбуку» тем, кто ее нечаянно позабыл: «Азербайджан — независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?» Так что депутату Госдумы Затулину вряд ли стоит идти против позиции России, сформулированной ее президентом.

И уж тем более неумно и непорядочно пытаться увязать с азербайджанским парадом победы обострение ситуации в Гадруте, которое — сюрприз! — спровоцировали армянские боевики. Те самые, которые несколько дней подряд раздавали интервью, что они-де не подчинятся приказу сложить оружие и прекратить огонь, что объявили себя «смертниками» и т.д.

Не выдерживает критики и попытка Затулина представить дело так, будто бы «Азербайджан в союзе с Турцией напал на непризнанную «Республику Арцах» (кавычки мои — Ф.А.), а на самом деле на армян и Армению», возмущаться, что «пропагандисты и лоббисты Азербайджана по инерции продолжают называть это нападение «контрнаступлением»», но, по версии Затулина, «не бывает контрнаступления, да еще по всему фронту, в отсутствие всяких признаков наступления». Просто поинтересуемся: каким образом Азербайджан «напал» на собственную территорию? И еще раз напомним: чем является с точки зрения международного права столь любимая его сердцу «Республика Арцах», уже разъяснил президент РФ. Это — территория Азербайджана.

В июле 2020 года именно Армения — это признали и глава МИД РФ Сергей Лавров, и второй президент Армении Роберт Кочарян — провоцирует вспышку боев на Товузском участке государственной границы Азербайджана и Армении. В августе на линии фронта задержана диверсионная группа из Армении. А в ночь на воскресенье 27 сентября Армения, начинает обстрел азербайджанских сел по всему фронту. И если это не доказательства наступления на Азербайджан, то тогда, простите, что?

Тем более не выдерживают критики слова господина Затулина насчет «нападения на Армению и армян». Боевые действия в течение всех 44 дней шли исключительно на территории Азербайджана и территорию Армении не затронули. Конечно, человек имеет право на личное мнение, однако, здесь надо оперировать не категориями «нравится — не нравится», а держать в голове признанные границы, резолюции СБ ООН, за которые голосовала, в числе других стран , и Россия. И еще — коренные интересы своей страны, ее международные обязательства.

А директор Института стран СНГ в лучшем случае просто не видит тех сдвигов и изменений, которые происходят в отношениях России, Азербайджана и Турции, и мыслит устаревшими категориями не то русско-турецких войн, не то блокового противостояния.

Со статьей Фуада Ахундова на сайте «Комсомольская правда» можно ознакомиться по линку https://www.kp.ru/daily/1712105.5/4344934/.