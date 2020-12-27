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Происшествия 27.12.2020 17:42

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что утром в воскресенье на востоке страны в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу написал в своем твиттере, что сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

В январе в Элязыге произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате в этой и соседней провинции Малатье погиб 41 человек.

Еще одно мощное землетрясение произошло в западном портовом городе Измире в октябре, жертвами стали 116 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]