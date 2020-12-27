Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с крушением военного вертолета

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов выразил слова соболезнования федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих ВС Пакистана в результате крушения военного вертолета.

“Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих ВС братского Пакистана в результате крушения военного вертолета. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования”, - отмечается в письме.

Х.Насирзаде