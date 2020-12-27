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Внешняя политика 27.12.2020 18:35

Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с крушением военного вертолета

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов выразил слова соболезнования федеральному министру обороны Пакистана Первезу Хаттаку и председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС генералу Надиму Разе в связи с гибелью военнослужащих ВС Пакистана в результате крушения военного вертолета.

“Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих ВС братского Пакистана в результате крушения военного вертолета. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования”, - отмечается в письме.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ПАКИСТАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]